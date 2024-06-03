Сборная Италии понесла потерю перед Евро-2024

Защитник "Аталанты" Джорджио Скальвини выбыл из строя и не сможет помочь сборной Италии по футболу на чемпионате Европы-2024, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "Скуадры Адзурры", Скальвини получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Вместо него в национальную команду вызван игрок "Ювентуса" Федерико Гатти.

В минувшем сезоне Серии А Скальвини провел за "Аталанту" 33 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Евро пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Подопечные Лучано Спаллетти выступят в квартете В, где их соперниками станут команды Испании, Хорватии и Албании.

С составом сборной Италии можно ознакомиться здесь. С капитаном команда также определилась, об этом читайте по этой ссылке.