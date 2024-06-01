Сборная Италии определилась с капитаном на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти рассказал, кто будет капитаном команды на предстоящем чемпионате Евровы-2024, передают Vesti.kz.
Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
"Капитаном остается Доннарумма, дальше будем оценивать день за днем. Пока это Доннарумма", - приводит слова Спаллетти Football Italia.
Вратарь "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумма также высказался по этому поводу.
"Эта повязка налагает на меня большую ответственность. Я очень горжусь тем, что ношу ее, это волнительно и привилегированно. Я стараюсь подавать пример, быть самим собой. У меня было много примеров, таких как Кьеллини, Бонуччи или Буффон, так что я тоже кое-что перенимаю от них.
В этом составе много лидеров, каждый должен чувствовать себя капитаном и быть примером для команды. Главное, что у нас есть уникальная и сплоченная группа, между всеми возникла важная связь".
На Евро Италия в группе В сыграет с командами Испании, Хорватии и Албании.
Загрузка матч-центра...
Реклама