Сборная Италии определилась с капитаном на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти рассказал, кто будет капитаном команды на предстоящем чемпионате Евровы-2024, передают Vesti.kz.

Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Вратарь "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумма также высказался по этому поводу.

"Эта повязка налагает на меня большую ответственность. Я очень горжусь тем, что ношу ее, это волнительно и привилегированно. Я стараюсь подавать пример, быть самим собой. У меня было много примеров, таких как Кьеллини, Бонуччи или Буффон, так что я тоже кое-что перенимаю от них.

В этом составе много лидеров, каждый должен чувствовать себя капитаном и быть примером для команды. Главное, что у нас есть уникальная и сплоченная группа, между всеми возникла важная связь".