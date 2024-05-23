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Новости спорта Сборные Евро-2024
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Сборная Италии объявила состав на Евро-2024

Сборная Италии объявила состав на Евро-2024
©twitter.com/Azzurri_En

Сборная Италии представила расширенный состав из 30 футболистов в преддверии Евро-2024. Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

Состав "Скуадры Адзурры":

вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет ("Наполи"), Иван Проведель ("Лацио"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм");

защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все - "Интер"), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба - "Торино"), Риккардо Калафьори ("Болонья"), Андреа Камбьязо ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Джанлука Манчини ("Рома"), Джорджо Скальвини ("Аталанта");

полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба - "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Николо Фаджоли ("Ювентус"), Майкл Фолоруншо ("Верона"), Жоржиньо ("Арсенал"), Самуэле Риччи ("Торино");

нападающие: Федерико Кьеза ("Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Риккардо Орсолини ("Болонья"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио").

Подопечные Лучано Спаллетти выступят в квартете В, где их соперниками станут команды Испании, Хорватии и Албании.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Италия Футбол Чемпионат Европы по футболу Евро 2024 Еврофутбол

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