Сборная Италии объявила состав на Евро-2024

Сборная Италии представила расширенный состав из 30 футболистов в преддверии Евро-2024. Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.
Состав "Скуадры Адзурры":
вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет ("Наполи"), Иван Проведель ("Лацио"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм");
защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все - "Интер"), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба - "Торино"), Риккардо Калафьори ("Болонья"), Андреа Камбьязо ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Джанлука Манчини ("Рома"), Джорджо Скальвини ("Аталанта");
полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба - "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Николо Фаджоли ("Ювентус"), Майкл Фолоруншо ("Верона"), Жоржиньо ("Арсенал"), Самуэле Риччи ("Торино");
нападающие: Федерико Кьеза ("Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Риккардо Орсолини ("Болонья"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио").
Luciano Spalletti's provisional 30-player #Azzurri squad ahead of #EURO2024 🇮🇹 💙 #VivoAzzurro pic.twitter.com/XgVxGy5MLv— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) May 23, 2024
Подопечные Лучано Спаллетти выступят в квартете В, где их соперниками станут команды Испании, Хорватии и Албании.
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