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Новости по теме: Евро 2024

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Самая интересная группа Евро-2024: Мбаппе потащит Францию, а Левандовски под вопросом?

Самая интересная группа Евро-2024: Мбаппе потащит Францию, а Левандовски под вопросом?
©instagram.com/equipedefrance/

Vesti.kz продолжают разбор участников чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. Очередь дошла до группы D, в которой оказались два явных лидера и два "крепких орешка".

Итак, четвертый квартет составили сборные Франции, Нидерландов, Австрии и Польши. Серьезная группа, но не все так однозначно.

Надежда на Мбаппе

Сборная Франции является безусловным фаворитом группы и наряду с Англией претендует на Евро-2024. Французы являются двукратными чемпионами мира (1998 и 2018) и Европы (1984 и 2000). На ЧМ-22 "трехцветные" в 1/8 финала обыграли своего будущего конкурента по группе - сборную Польши со счетом 3:1.

На предыдущем Евро сборная Франции заняла первое место в "группе смерти", опередив Германию, Португалию и Венгрию, но в 1/8 неожиданно уступила Швейцарии в серии послематчевых пенальти (4:5) после 3:3 в основное время.

Больше всего матчей за сборную на Евро провел защитник Лилиан Тюрам - 16. Лучший бомбардир Франции на Евро всех времен Мишель Платини забил все свои 9 голов на Евро-84 (это рекорд не только Франции, но и вообще). Лучший бомбардир из действующих игроков на Евро – Антуан Гризманн (7 голов).

Вот уже на протяжении 12-ти лет сборную тренирует Дидье Дешам, который доходил с "Монако" до финала Лиги чемпионов в 2004 году. Послужной список со сборной у тренера куда больше: победа на ЧМ-2018, финалы ЧМ-2022 и Евро-2016, победа в Лиге наций в сезоне-2020/21.

В отборочном цикле Евро-2024 Франция и Нидерланды вышли из одной группы. "Трехцветные" обыграли "оранжевых" дома (4:0) и гостях (2:1) и выиграли группу, опередив их на четыре очка.

Интересный факт: в этом отборе Франция одержала крупнейшую в своей истории и в квалификации Евро победу над Гибралтаром со счетом 14:0!

Главные звезды сборной: Киллиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) - лучший бомбардир Франции в отборе (9 голов), также ставший лучшим бомбардиром последнего чемпионата мира в Катаре (8 голов) и лучшим бомбардиром последнего сезона Лиги чемпионов в составе "Пари Сен-Жермена".

Антуан Гризманн - один из главных дирижеров команды, лучший бомбардир "Атлетико" за всю его историю, лучший бомбардир Евро-2016 (6 голов) и лучший игрок Лиги Европы сезона-2017/18.

Этот Евро должен стать лебединой песней для Оливье Жиру, объявившего о завершение карьеры в сборной.

Шоу Кумана

"Оранжевые" сыграют на Евро уже в 11-й раз. Нидерланды уже выигрывали чемпионат Европы в 1988 году. На последнем Евро они без потерь очков уверенно победили в легкой группе С (обыграв Украину, Австрию и Северную Македонию), но уже в 1/8 финала сенсационно были биты Чехией (0:2).

На ЧМ-2022 в Катаре нидерландцы выиграли группу, в 1/8 финала уверенно расправились со сборной США (3:1), а в четвертьфинале сыграли вничью с будущими чемпионами – Аргентиной (2:2), но проиграли ей по пенальти.

Рекордсмен по числу матчей на Евро – Эдвин ван дер Сар (16).

Главным тренером сборной стал с января 2023 года Рональд Куман, который уже возглавлял сборную в 2018-20 годах.

К сожалению, у "оранжевых" целых три травмированных игрока основы, которые пропустят Евро, причем все – полузащитники, что делает эту линию нидерландцев очень уязвимой. Это Мартин де Рон и Тен Копмейнерс из "Аталанты", а также звезда сборной Френки де Йонг из "Барселоны". Очень ощутимые потери!

Главный расчет Куман делает на таких звезд сборной, как защитник Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), являющийся еще и капитаном команды, и молодой талантливый полузащитник Хави Симонс ("РБ Лейпциг"). Помимо капитана в защите есть такие опытные игроки, как Дэйли Блинд ("Жирона") и Маттейс де Лигт ("Бавария"), а также подающий большие надежды Джереми Фримпонг ("Байер"), а в атаке есть такие звезды, как Мемфис Депай ("Атлетико") и Коди Гакпо ("Ливерпуль").

Левандовски под вопросом

Проблемы с травмами ключевых игроков есть и у сборной Польши, причем речь идет не о ком-нибудь, а о лучшем польском голеадоре Роберте Левандовски ("Барселона"), а также о другом форварде Кароле Свидерски из "Вероны". Оба получили травмы в последней товарищеской игре с Турцией. Причем Свидерски травмировался, празднуя свой собственный гол! Видимо, игрока захлестнули эмоции.

Что касается Левандовски, то он точно пропустит первый матч сборной с Нидерландами. Под вопросом его участие и во второй игре с австрийцами, но врачи сказали, что сделают все возможное, чтобы форвард сыграл.

Левандовски – безусловный лидер сборной, он является как рекордсменом Польши по числу матчей на Евро (11), так и по числу голов - 5.

Всего Польша выступала на Евро четыре раза, причем подряд (с 2008 по 2020 год). Три раза поляки не смогли выйти из группы, в том числе и на последнем Евро-2020, заняв последнее место в своей группе (проиграв Словакии и Швеции и сыграв вничью с Испанией). На Евро-2016, самом успешном в своей истории, поляки дошли до четвертьфинала, где только по пенальти уступили будущему чемпиону – Португалии (1:1, 3:5 по пенальти).

С сентября 2023 года у сборной новый тренер – Михал Пробеж, он раньше возглавлял молодежную сборную Польши.

В отборочном цикле Евро-2024 сборная Польши провалилась – третье место и только 11 очков: в гостях поляки умудрились проиграть Чехии (1:3), Албании (0:2) и Молдове (2:3). В стыковых матчах Лиги наций после разгрома Эстонии (5:1) поляки завоевали путевку, победив Уэльс в серии пенальти (0:0, 5:4 п).

С учетом травмы Левандовски Польша, скорее, аутсайдер группы, даже если форвард "Барселоны" подлатают к одному-двум матчам, далеко не факт, что он восстановит все свои кондиции.

Хотя у поляков есть надежда, что опытнейший голкипер и капитан сборной Войцех Щенсны из "Ювентуса" будет "тащить" все что сможет, а лидер "Наполи" Петр Зелиньски как-то организует игру сборной.

Ставка на Алабу

Крепкая сборная Австрии может воспользоваться травмами ведущих игроков Нидерландов и Польши. "Дас тим" дебютировали на европейских первенствах на домашнем Евро-2008, но не смогли выйти из группы. Та же участь их постигла и в 2016 году, а вот на последнем Евро австрийцы вышли из группы, обыграв Северную Македонию и Украину, но в 1/8 в достойной борьбе уступили лишь в дополнительное время будущим чемпионам, сборной Италии (1:2).

Рекордсменом Австрии по числу сыгранных матчей на Евро являются Давид Алаба, Мартин Хинтереггер и Марсель Забитцер - по 7.

С апреля 2022 года главный тренер Австрии – Ральф Рангник, тренировавший до этого "Шальке", "Штуттгарт", "РБ Лейпциг" и "Манчестер Юнайтед".

Отборочный цикл к Евро-2024 сборная Австрии провела уверенно, заняв второе место и лишь на очко отстав от Бельгии.

Лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле стал полузащитник Марсель Забитцер ("Боруссия" Дортмунд), забивший 4 гола. На него, а также на капитана команды, столпа обороны Давида Алабу ("Реал" Мадрид) и полузащитника "Баварии" Конрада Лаймера делает ставку главный тренер.

У Австрии также есть одна потеря из-за травмы – форвард Саша Калайджич из "Айнтрахта".

12 игроков национальной сборной выступают в немецких клубах, также стоит учесть, что Австрия – германоязычная страна и должна чувствовать себя на Евро-2024 почти как дома. Австрийцы должны побороться за выход из группы.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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