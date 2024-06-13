Досье на группу С: главный фаворит Евро-2024 и обидчики сборной Казахстана

Vesti.kz продолжают серию материалов, в котором знакомит с участниками предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года. Настала очередь группы С, в которую попал один из фаворитов турнира и "обидчик" сборной Казахстана.

Так, за выход из группы поборются сборные Англии, Дании, Словении и Сербии.

Ремейк полуфинала Евро-2020 и "старые знакомые"

Одна из интриг группы – противостояние Англии и Дании: эти команды встречались друг с другом в полуфинале Евро-2020, и тогда "львы" одержали победу лишь в дополнительное время. Другая интрига - матч между сборными Сербии и Словении, входившими когда-то в единую Югославию. Но есть еще одна особенность этой группы и казахстанский болельщик о ней отлично осведомлен – две команды этой группы вышли на Евро-2024 из одной отборочной группы, в которой участвовала и сборная Казахстана. Речь идет конечно же о сборных Дании и Словении, набравших в отборочной группе H одинаковое количество очков и занявших первые два места в ней.

Сразу вспоминается сенсационная волевая победа сборной Казахстана над датчанами в Астане в марте прошлого года (3:2) и последний матч в группе со Словенией в гостях, где наши могли напрямую выйти на Евро-2024 года со второго места в группе. Но обо всем по порядку

Дания

В рейтинге ФИФА сборная занимает 21-е место, что немного не вяжется с тем, что датчане - действующие полуфиналисты континента. Но все становится на свои места, если вспомнить, как "красно-белые" играли на последнем чемпионате мира. В Катаре-2022 Дания заняла последнее место в группе, сыграв вничью с Тунисом (0:0) и проиграв Франции (1:2) и Австралии (0:1). Откровенно, разочаровывающая игра для крепкой европейской сборной.

Традиционно, датчане почему-то на европейских первенствах выступают лучше и имеют больше достижений. Впрочем, на ЧМ-98 они выходили в четвертьфинал, где оказали очень достойное сопротивление действующим чемпионам, сборной Бразилии (даже вели в счете по ходу игры). Также датчане – чемпионы Европы 1992 года и бронзовые призеры Евро-84 и Евро-2020.

Предстоящий Евро станет для Дании уже десятым! Лучшие бомбардиры команды на Евро за все время выступлений – Франк Арнесен, Хенрик Ларсен, Бриан Лаудруп, Йон Даль Томассон, Каспер Дольберг - по 3 гола. Больше всего матчей на Евро за Данию провел легендарный голкипер Петер Шмейхель - 13 (пожалуй эталон голкипера 90-х годов). А сейчас первым номером сборной является его сын - Каспер Шмейхель.

В отборочном цикле, если не считать сенсационного поражения в Астане, где датчане ведя в счете 2:0 к середине второго периода просто самоуспокоились и пропустили три мяча от Казахстана, и последнего матча с Северной Ирландией в гостях, не имевшего никакого турнирного значения (Дания уже завоевала путевку к тому моменту), команда сыграла очень хорошо. Было одержано семь побед, в Копенгагене в принципе не было потерь очков, а вот гостевые игры доставались подопечным Каспера Юльманна очень натужно: к уже сказанным поражениям от Северной Ирландии и Казахстана, ничья со Словенией (1:1) и неубедительная победа над Сан-Марино (2:1), командой, которая не взяла ни одного очка в группе, а ведь матч с этим "карликом" как ни странно и был для датчан решающим. Вывод прост – Дания дома и Дания в гостях это, как бы сказали в Одессе, две большие разницы.

Несколько игроков сборной Дании играют в Бундеслиге – это голкипер Фредерик Реннов из "Униона", защитник Йоаким Меле из "Вольфсбурга", полузащитник Роберт Сков ("Хоффенхайм") и форварды Йонас Винн, также представляющий "Вольфсбург", и Юссуф Поульсен из "РБ Лейпци". Не так уж и много. На самом деле большинство игроков сборной Дании представляют клубы Британии -13 игроков! В том числе лучший бомбардир отборочных игр Расмус Хейлунн из "Манчестер Юнайтед", заколотивший 7 голов.

В последней товарищеской игре Дания одержала дома победу над Норвегией со счетом 3:1, у датчан голы забили Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм"), Янник Вестергор ("Лестер") и Поульсен.

Словения

Несмотря на далекое 57-е место в рейтинге ФИФА, команда хорошо провела отборочный этап к Евро-2024 – помимо ничьи с Данией дома, одержали в Любляне две важнейшие победы над прямыми конкурентами за путевку, Финляндией (3:0) и Казахстаном (2:1). В итоге Словения одержала семь побед в группе, как и Дания, причем с самой лучшей разницей забитых/пропущенных мячей (+11).

Лучший бомбардир сборной в отборе – Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" с 5 голами.

Словения сыграет на Евро всего второй раз в своей истории – первый раз был в 2000 году, тогда сборная стала четвертой в группе, с двумя ничьями (с Норвегией и Югославией) и поражением от Испании (1:2). Звездой той команды был Златко Захович.

Помимо восходящей молодой звезды Шешко (голеадору всего 20 лет), в Словении выделяется опытный ветеран –31-летний голкипер и капитан команды Ян Облак из "Атлетико" Мадрид.

Кстати, второй вратарь сборной Игорь Векич представляет клуб из Дании "Вайле". В целом, состав Словении – настоящая солянка из различных чемпионатов: только трое игроков представляют словенскую лигу, а итальянские клубы, например, четверо. Есть представители также кипрского, греческого, польского, турецкого, российского, австрийского, норвежского и словацкого, швейцарского и французского первенств.

В последней товарищеской игре сборная Словении сыграла вничью с Болгарией со счетом 1:1 (гол у словенцев забил Андраж Шпорар из "Панатинаикоса").

Сербия

Другая югославская сборная – в рейтинге ФИФА занимает 33-е место. Для Сербии этот Евро номинально станет первым, но в составе Югославии они уже участвовали на первенстве континента пять раз. В 2000 году сборная Югославии (по сути Сербии и Черногории) доходила до четвертьфинала турнира. Сербия участвовала также на последнем ЧМ-2022 в Катаре, где заняла четвертое место в своей группе, проиграв Бразилии (0:2) и Швейцарии (2:3) и сыграв вничью с Камеруном (3:3).

В отборочном цикле Сербия заняла второе место в своей группе G, набрав 14 очков и пропустив вперед Венгрию. "Орлы" прошли отбор неровно, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потрепев два поражения (оба – от Венгрии). Главным конкурентом, по иронии судьбы, была сборная Черногории, с которой Сербия долгое время была одним государством. В итоге черногорцы отстали от сербов на три очка.

Лучший бомбардир отбора в сборной – Александр Митрович из "Аль-Хиляла" забил 5 голов.

Семь игроков сборной представляют итальянские клубы, по три игрока представляют испанский и греческий чемпионаты: есть также игроки английских, австрийских, германских, российских, турецких, чешских клубов. Только три игрока играют в сербском первенстве.

Капитан и "мозг" сборной – 35-летний полузащитник Душан Тадич из "Фенербахче", большую часть своей карьеры провел в амстердамском "Аяксе".

В последнем товарищеском матче сборная Сербии разгромила Швецию 3:0 в Стокгольме. Голы забили Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хиляль"), Митрович и Тадич. Возможно, Сербия так отрепетировала предстоящую игру с датчанами на Евро.

Англия

Но главный фаворит группы – сборная Англии, вице-чемпион Европы и четвертая команда рейтинга ФИФА. Многие специалисты называют "трех львов" и вовсе главными претендентами на победу на Евро-2024. Англичане выступали на Евро десять раз, являются серебренными призерами Евро-2020 и бронзовыми в 1968 и 1996 годах.

Рекордсмен по матчам на Евро в сборной –Гари Невилл (11). Лучший бомбардир –Алан Ширер (7 мячей). Из действующих игроков – Харри Кейн из "Баварии" (5 мячей)

Уже на протяжении 8 лет сборную тренирует Гарет Саутгейт, за это время Англия вышла в полуфинал на ЧМ-2018 в России, дошла до финала Евро-2020 (уступили Италии по пенальти) и до четвертьфинала на ЧМ-2022 в Катаре, где уступила будущему финалисту – Франции (1:2).

В целом, период Саутгейта в сборной можно назвать успешным. В отборочном цикле Евро-2024 англичане выиграли группу С, опередив на шесть очков Италию, причем победив ее как дома (3:1), так и в гостях(2:1)

Капитан команды Харри Кейн является также ее лучшим бомбардиром в отборочном цикле. Но главная звезда сборной все-таки атакующий полузащитник "Реала" Джуд Беллингем.

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