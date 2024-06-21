Роналду выбрал дату ухода из сборной

Португальская звезда Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в национальной команде страны, передает Vesti.kz со ссылкой на Euro-football.ru.

По информации издания, португалец уже решил для себя вопрос, об участии на чемпионате мира - 2026.

"Если верить слухам, то нынешний Евро не станет для Роналду последним крупным турниром в составе сборной Португалии. Так, Криштиану уже решил, что в 41 год он выступит на чемпионате мира - 2026, если команда туда попадет. Судя по всему, звездный форвард настроен еще раз попытаться выиграть мундиаль. После этого Роналду уйдет из сборной", - отмечается в публикации.

39-летний Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы. Больше нет ни у кого. Таким образом, форвард сыграл на пяти чемпионатах мира и на шести чемпионатах Европы. Также он рекордсмен по количеству матчей – 26 игр в составе сборной Португалии в рамках Евро.

Сборная Португалии провела одну игру на Евро и со счетом 2:1 выиграла Чехию. В следующей встрече она завтра, 22 июня, сыграет с Турцией.