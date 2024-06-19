Роналду досталось от экс-лидера "Кайрата": подробности

Бывший футболист "Зенита" и "Кайрата" Андрей Аршавин высказался о статусе Криштиану Роналду в сборной Португалии, передают Vesti.kz.
Роналду вышел в стартовом составе на матч группового этапа чемпионата Европы‑2024 с Чехией, но результативными действиями не отметился.
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"Я согласен с мнением, что Португалия не является фаворитом Евро‑2024, так как Роналду слишком тянет одеяло на себя. Криштиану уже не лучший игрок португальцев", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
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Криштиану стал первым в истории игроком, сыгравшим на шести разных чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024).
Во втором туре группы F, 22 июня, Чехия встретится с Грузией, а Португалия сыграет с Турцией.
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