Польша узнала плохие новости по Левандовски перед Евро-2024. Подробности

Форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски не сможет принять участие в стартовом матче чемпионата Европы – 2024 по футболу, передает Vesti.kz.

35-летний футболист получил травму в товарищеском матче с Турцией (2:1). Ему пришлось покинуть поле уже на 32-й минуте.

По информации журналистки Елены Кондис, Левандовски пропустит игру против Нидерландов, но будет готов помочь команде во встрече второго тура с Австрией.

В матче с Турцией повреждение получил еще один польский футболист: форвард Кароль Свидерски так бурно праздновал гол, что подвернул ногу и встречу не доиграл.

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Добавим, что матч первого тура Евро-2024 между сборными Польши и Нидерландов состоится в воскресенье, 16 июня.

Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Помимо команд Нидерландов и Польши в группе D сыграют Австрия и Франция.

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