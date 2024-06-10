Грузия обыграла сборную выше рейтингом перед историческим Евро

Сборная Грузии по футболу одержала победу над Черногорией в товарищеском матче перед чемпионатом Европы-2024, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Подгорице, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Отар Китеишвили (10-я минута), Жорж Микаутадзе (33-я) и Буду Зивзивадзе (83-я). У проигравших один мяч отыграл Стефан Йоветич (66-я).

В рейтинге ФИФА Черногория занимает 70-е место, а Грузия - 75-е.

Напомним, что грузинская сборная впервые в истории выступит в финальной части Евро. В квартете F она сыграет против Турции, Португалии и Чехии.

Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.