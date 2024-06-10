Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Евро-2024
Комментарии

Грузия обыграла сборную выше рейтингом перед историческим Евро

Грузия обыграла сборную выше рейтингом перед историческим Евро
©facebook.com/GeorgiaGFF

Сборная Грузии по футболу одержала победу над Черногорией в товарищеском матче перед чемпионатом Европы-2024, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Подгорице, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Отар Китеишвили (10-я минута), Жорж Микаутадзе (33-я) и Буду Зивзивадзе (83-я). У проигравших один мяч отыграл Стефан Йоветич (66-я).

В рейтинге ФИФА Черногория занимает 70-е место, а Грузия - 75-е.

Напомним, что грузинская сборная впервые в истории выступит в финальной части Евро. В квартете F она сыграет против Турции, Португалии и Чехии.

Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Грузия Черногория Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:22
Евро-2024
©instagram.com/portugal Роналду уснул во время матча сборной Португалии
Сегодня , 09:46
Евро-2024
©twitter.com/equipedefrance/ Мбаппе одной фразой отреагировал на свою травму перед Евро-2024
Сегодня , 08:11
Евро-2024
©figc.it/it Сборная Италии выиграла матч перед стартом Евро-2024
Сегодня , 07:32
Евро-2024
©facebook.com/GeorgiaGFF Грузия обыграла сборную выше рейтингом перед историческим Евро
Сегодня , 07:15
Евро-2024
©twitter.com/equipedefrance Сенсацией завершился матч сборной Франции перед Евро-2024
Вчера , 21:54
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Моуринью оценил влияние Роналду перед Евро-2024
Вчера , 21:22
Евро-2024
©x.com/equipedefrance В сборной Франции приняли решение по Мбаппе перед Евро-2024
Вчера , 16:23
Евро-2024
©x.com/Manuel_Neuer Вратарь сборной Германии высказался о своей ошибке перед Евро-2024
Вчера , 11:36
Евро-2024
©fpf.pt Сборная Португалии потерпела историческое фиаско
Вчера , 11:18
Евро-2024
©instagram.com/josemourinho Моуринью пренебрежительно отозвался о сборной Италии
Вчера , 10:59
Евро-2024
©instagram.com/portugal Моуринью рассказал о роли Роналду в сборной Португалии на Евро
Вчера , 07:57
Евро-2024
©twitter.com/selecaoportugal Сборная Португалии узнала цену матча без Роналду
Вчера , 07:38
Евро-2024
©twitter.com/BelRedDevils Крупной победой обернулся матч фаворита группы Евро-2024
Вчера , 07:17
Евро-2024
©twitter.com/SEFutbol Испания оформила разгром со счетом 5:1 перед Евро-2024
8 июня, 23:51
Евро-2024
©КФФ Сенсацией завершился матч соперника Казахстана в Лиге наций
8 июня, 16:54
Евро-2024
©instagram.com/psg/ Во Франции решили судьбу Мбаппе
8 июня, 13:35
Евро-2024
©DFB Нойер или тер Штеген? В сборной Германии сделали окончательный выбор на Евро-2024
8 июня, 11:30
Евро-2024
©PSN Futbol Еще один звездный игрок пропустит Евро-2024: он получил травму в товарищеском матче
8 июня, 09:30
Евро-2024
©IG/england Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024
7 июня, 21:58
Евро-2024
©rfef.es Восходящую звезду "Барселоны" оставили без Евро-2024
7 июня, 20:55
Евро-2024
©instagram.com/portugal УЕФА сделал заявление о Роналду
7 июня, 18:26
Евро-2024
©facebook.com/DFBTeamEN Кроос определился с планами после завершения карьеры на Евро-2024
7 июня, 09:50
Евро-2024
©ФК "Реал Мадрид" Мадридская связка и не только. 5 самых возрастных игроков Евро-2024
6 июня, 23:05
Евро-2024
©twitter.com/Azzurri Сборная Италии назвала окончательный состав на Евро-2024
6 июня, 20:41
Евро-2024
©twitter.com/Fenerbahce Жозе Моуринью назвал фаворита Евро-2024
6 июня, 07:40
Евро-2024
©x.com/equipedefrance Мбаппе сделал 1+2 в матче за сборную Франции и вошел в историю
6 июня, 07:20
Евро-2024
©instagram.com/sefutbol/ Сборная Испании учинила разгром 5:0 перед Евро-2024
5 июня, 18:45
Евро-2024
©ФК "Барселона" Топ-5 самых юных вундеркиндов Евро-2024. Кто они?
5 июня, 15:55
Евро-2024
©x.com/AlNassrFC Португалия выиграла без Роналду: известна его реакция
5 июня, 09:08
Евро-2024
©figc.it Неожиданным исходом завершился матч Италия - Турция перед Евро-2024
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus