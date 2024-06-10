Роналду уснул во время матча сборной Португалии

Сборная Португалии по футболу уступила Хорватии со счетом 1:2 в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

Лидер португальской сборной Криштиану Роналду попал в заявку на матч, но остался на скамейке запасных и на поле не выходил.

Во время игры в кадр попал момент, когда Роналду уснул.

"Роналду отдыхает...", - говорится в подписи к фото.

На предстоящем Евро Португалия в квартете F встретится с Турцией, Грузией и Чехией, а Хорватия в группе В сыграет с командами Испании, Италии и Албании.