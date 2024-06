Участник Евро-2024 получил травму во время празднования гола: видео

Нападающий сборной Польши по футболу Кароль Свидерски получил травму в товарищеском матче против Турции, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел на 12-й минуте игры, когда Свидерски открыл счет. Форвард так бурно праздновал гол, что подвернул ногу. После оказания медицинской помощи футболист вернулся на поле, однако на 19-й минуте был заменен, дав понять, что не может продолжать.

Lewandowski assists to Swiderski who puts Poland up 1-0 over Turkey 12’‼️🇵🇱 Swiderski injured himself during his celebration however 💀 #POLTUR #Polska #Poland #Euro2024 pic.twitter.com/n8mA70s421

В этом же матче получил травму и лидер сборной Польши - Роберт Левандовски. Форвард из-за мышечных проблем попросил замену на 32-й минуте встречи.

Poland’s record-scorer and talisman Robert Lewandowski was forced off with an injury just days before their Euro 2024 campaign 😟🇵🇱 pic.twitter.com/kG0exPKM9U