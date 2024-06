Полицейские избили фанатов на Евро-2024. Видео

На чемпионате Европы по футболу, который проходит в Германии, произошел скандал с участием польских болельщиков, передает Vesti.kz со ссылкой на euro-football.ru.

Как сообщают немецкие СМИ, перед матчем против Австрии полицейский ударил кулаком по лицу фаната сборной Польши. Конфликтная ситуация началась после того, как поляки атаковали стюардов фан-зоны в Берлине. В связи с этим правоохранители применили физическую силу и арестовали некоторых нарушителей порядка.

Polish fan threw a bottle at the police in Berlin and got battered😳



pic.twitter.com/Iigyux2lJJ