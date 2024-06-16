Неожиданным результатом закончился матч соперников Казахстана на Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии состоялся матч группы С между Словенией и Данией, передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Штутгарте на стадионе "МХП-Арена" и завершилась со счетом 1:1.

Первыми счет открыли датчане, у которых отличился Кристиан Эрикссен. Во втором тайме Словения сравняла счет усилиями Эрика Янжа.

Отметим, что обе команды вышли из отборочной группы с участием Казахстана. Датчане заняли первое место, а словенцы - второе. Казахстан же, оказался четвертым.

Второй матч этой группы между Англией и Сербией начнется в 00:00 по времени Астаны.

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