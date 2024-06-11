Назван лучший футболист в истории Евро. Роналду только 4-й

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов Европы, передают Vesti.kz.

Всего в список вошли 32 игрока. Первое место занял Хави, выступавший за сборную Испании. На второй строчке расположился его партнер по сборной Андрес Иньеста, а замкнул тройку француз Зинедин Зидан.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду оказался лишь на четвертом месте.

Отметим, что игравший за сборную СССР Лев Яшин стал 26-м.

Топ-10 выглядит так:

1. Хави, Испания.

2. Андрес Иньеста, Испания.

3. Зинедин Зидан, Франция.

4. Криштиану Роналду, Португалия.

5. Икер Касильяс, Испания.

6. Мишель Платини, Франция.

7. Марко ван Бастен, Нидерланды.

8. Фернандо Торрес, Испания.

9. Герд Мюллер, Германия.

10. Петер Шмейхель, Дания.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Криштиану Роналду установил два новых рекорда и вошел в историю футбола

Добавим, что 39-летний Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024. Предстоящий турнир станет для него шестым - это абсолютный рекорд.

На Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, Португалии попала в группу F вместе с командами Грузии, Турции и Чехии.