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Новости по теме: Евро 2024
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Начинал бол-боем, а теперь блистает на Евро и бьет рекорды Роналду. Что нужно знать о таланте Турции и "Реала"

Начинал бол-боем, а теперь блистает на Евро и бьет рекорды Роналду. Что нужно знать о таланте Турции и "Реала"
©instagram.com/ardaguler

Арда Гюлер стал одним из героев победного для сборной Турции матча против Грузии (3:1) на Евро-2024. 19-летний хавбек стал самым молодым игроком, забившим гол в своем дебютном матче на чемпионате Европы, побив рекорд Криштиану Роналду, Vesti.kz отобрали самые интересные факты о турецком таланте.

Футбольные фанаты не престают обсуждать юного дебютанта сборной Турции, который отличился на 65-й минуте матча группового турнира Евро-2024 против команды Грузии, где превзошел самого себя. Гюлеру сейчас 19 лет и 115 дней. Таким образом, он превзошел рекорд португальца Роналду, который забил гол в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в ворота Греции.

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Арда Гюлер с самого детства является преданным болельщиком турецкого клуба "Фенербахче". Он уже с малых лет посещал матчи своей любимой команды и активно поддерживал ее на трибунах. В возрасте 12 лет Арда выступал в роли бол-боя в сезоне Суперлиги-2017/18. Страсть к футболу и любовь к "Фенербахче" стали основой его увлечения футболом.

Свой путь в карьере он начал в молодежной команде "Генчлербирлиги" в девять лет, а в 14 им заинтересовался "Фенербахче". После его позвали в молодежную сборную. В 15 лет Гюлер уже тренировался с главной командой.

"Фенербахче" выкупил юного футболиста у "Генчлербирлиги"  за 2,5 миллиона евро, когда тому было всего 14 лет. Дебют за первую команду состоялся в сезоне-2021/22 в возрасте 16 лет.

Основная позиция Гюллера на поле - атакующий полузащитник. Футболист виртуозно владеет мячом, демонстрируя высокий уровень дриблинга, что позволяет ему легко обходить соперников и создавать голевые моменты. Благодаря своей технике и умению видеть поле, Арда быстро стал любимцем болельщиков турецкого клуба.

Футболист проявил себя в "Фенербахче" как многообещающий плеймейкер, у игрока хорошо поставлен дальний удар. В финале Кубка Турции, состоявшемся 11 июня 2023 года, Гюлер создал восемь голевых моментов и отдал результативную передачу на второй минуте матча.

Также Гюлер стал знаковой фигурой в истории "Фенербахче" - он самый молодой игрок, забивший за турецкий клуб.

Талант молодого футболиста заметили и за пределами Турции. К нему проявляют интерес многие ведущие европейские клубы, включая такие гранды, как "Барселона", ПСЖ, дортмундская "Боруссия", "Наполи" и "Милан". Появление таких слухов только подчеркивает уровень его игры и потенциал для дальнейшего развития.

6 июля 2023 года мадридски "Реал" объявил о заключении шестилетнего контракта с Ардой - до июня 2029 года. Перед переходом в "королевский клуб" Гюлер отказался от предложения "Барселоны".

Однако начало карьеры в "Реале" не задалось: Гюлер повредил мениск на одной из первых тренировок и пропустил всю предсезонную подготовку. Восстановившись в сентябре, турок получил новое повреждение и не сыграл до конца 2023-го.

Зато на финальном этапе сезона Арда сумел проявить себя - забил шесть голов с шести ударов в створ. В общей сложности принял участие в 12 матчах.

Теперь же Гюллер блистает на Евро-2024 и бьет рекорды Роналду. Добавим, что сборной Турции на групповом этапе предстоит провести два матча - против Португалии (22 июня) и Чехии (26 июня).

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Турция Роналду Криштиану

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