Турецкий Месси лишил Роналду исторического достижения

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер отметился забитым голом в матче чемпионата Европы по футболу против Грузии, сообщают Vesti.kz.

Хавбек "Реала" отличился на 65-й минуте в Дортмунде, выведя турецкую команду вперед - 2:1. После этого его сборная забила еще и довела дело до победы - 3:1.

По данным Opta Sports Гюлер стал самым молодым автором гола в дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Он отличился в 19 лет и 114 дней.

Турецкий футболист превзошел достижение звездного португальца Криштиану Роналду который забил первый гол на чемпионате Европы в 19 лет и 128 дней: Криштиану сделал это на Евро-2004 в матче с Грецией.