На Евро-2024 установили новый рекорд и повторили антирекорд

Интересная ситуация сложилась в квартете C группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, проходящего в эти дни в Германии, передают Vesti.kz.
По информации Opta Sports, пять ничьих в шести матчах в группе С – рекорд по ничьим в одной группе в истории Евро.
А 7 голов в этой группе – повторение антирекорда Евро.
Из группы C в 1/8 финала вышли Англия, Дания и Словения, а Сербия вылетела с континентального турнира.
При этом датчане уже узнали своего соперника по плей-офф, подробности - тут.
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