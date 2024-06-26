На Евро-2024 установили новый рекорд и повторили антирекорд

Интересная ситуация сложилась в квартете C группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, проходящего в эти дни в Германии, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, пять ничьих в шести матчах в группе С – рекорд по ничьим в одной группе в истории Евро.

А 7 голов в этой группе – повторение антирекорда Евро.

Из группы C в 1/8 финала вышли Англия, Дания и Словения, а Сербия вылетела с континентального турнира.

При этом датчане уже узнали своего соперника по плей-офф, подробности - тут.

Определились еще два неудачника Евро-2024