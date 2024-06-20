На Евро-2024 повторили рекорд Роналду и вошли в историю

Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Шердан Шакири отметился уникальным достижением в матче с Шотландией в рамках второго тура группового этапа Евро-2024, который проходит в Германии, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы А, которая состоялась в Кельне, завершилась со счетом 1:1. На гол Скотта Мактоминей (13-я минута) у шотландцев швейцарцы ответили точным ударом Шакири (26-я).

Таким образом, полузащитник "Чикаго Файр" забил на шестом крупном международном турнире подряд. Шакири стал первым европейцем, которому удалось забить на каждом из последних шести крупных турниров, начиная с чемпионата мира 2014 года.

Кроме того, Шакири забил свой 10-й гол на крупных турнирах среди национальных команд. По этому показателю он превосходит таких футболистов, как Роберто Баджо (9), Робин ван Перси (9), Фернандо Торрес (9), Карим Бензема (7), Златан Ибрагимович (6) и Рауль (6).

Также Шакири вошел в семерку игроков, забивших по 5 и более голов на Евро и ЧМ. До него это удавалось Мишелю Платини, Юргену Клинсманну, Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

Сборная Швейцарии занимает второе место в группе, набрав четыре очка за два матча. Шотландцы (1) идут на третьей строчке.

Ранее в этой группе сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024, а вот Венгрия (0) потеряла шансы занять первое или второе место в группе.

В заключительном туре шотландцы 23 июня сыграют против венгров, а Швейцария в этот же день проведет матч против Германии.