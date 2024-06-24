Мбаппе сыграет против неудачника Евро-2024? В сборной Франции приняли решение

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, вероятно, примет участие в матче против Польши в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, главный тренер сборной Дидье Дешам, изменивший стартовый состав во встрече с Нидерландами во втором туре, может решиться на риск и выпустить Мбаппе на поле, несмотря на недавний перелом носа.

Напомним, что Мбаппе получил травму в матче первого тура против Австрии, в котором Франция одержала победу со счетом 1:0. Для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, позволяющая ему играть. Тем не менее, в матче с Нидерландами (0:0) Мбаппе остался на скамейке запасных.

В субботу, 22 июня Мбаппе протестировал маску в товарищеском матче сборной Франции против дубля немецкого "Падерборна". В этой встрече звезда "трехцветных" оформил дубль.

В ночь с 25 на 26 июня Франция проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024 против Польши. Перед третьим туром у Франции и Нидерландов по четыре очка, три балла у Австрии и нет набранных очков у Польши, которая стала первым неудачником Евро-2024.