Килиан Мбаппе оформил дубль за Францию: он сыграл в маске

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе после перелома носа сыграл в товарищеском матче с дублем немецкого "Падерборна", сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Товарищеский матч прошел между играми группового этапа Евро-2024. Сообщается, что Мбаппе оформил дубль в этой игре. Как информирует источник команды провели два тайма по 30 минут, а составы были смешанными.

Первоначально говорилось, что в этой игре примут участие все резервисты сборной Франции, а Мбаппе протестирует защитную маску, в которой он будет играть в предстоящих матчах.

Напомним, в первом туре группового этапа против Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа, из-за чего пропустил второй матч против Нидерландов (0:0).

Добавим, накануне французы в матче группы D сыграли вничью со сборной Нидерландов (0:0). Мбаппе в этой игре остался в запасе.