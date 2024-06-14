Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024

Комментарии

Чего ждать от "группы жизни" на Евро-2024: Бельгия, Румыния, Словакия и Украина

Чего ждать от "группы жизни" на Евро-2024: Бельгия, Румыния, Словакия и Украина
©instagram.com/belgianreddevils/

Продолжаем знакомить с участниками чемпионата Европы по футболу 2024 года, который стартует в Германии уже сегодня, 14 июня. Vesti.kz предлагают поближе взглянуть на группу Е, в которую попали сборные Бельгии, Румынии, Словакии и Украины.

Если о группе B многие говорят, как о "группе смерти", то квартет Е, наверное, по такой же аналогии можно смело назвать "группой жизни": несмотря на присутствие очевидного фаворите в виде сборной Бельгии, остальные три команды видятся более-менее равными и каждая из них может смело рассчитывать на выход в плей-офф.

"Красные дьяволы" без Куртуа, но с Де Брюйне

Сборная Бельгия, будучи "вечным фаворитом" континентальных и мировых первенств последних лет восьми, за все это время только выиграла бронзу чемпионата мира 2018 года. На последних двух Евро бельгийцев также называли в числе фаворитов, но оба раза она не смогла преодолеть стадию четвертьфиналов, а на последнем мундиале в Катаре и вовсе не вышла из группы.

Так что, несмотря на занимаемое высокое четвертое место в рейтинге ФИФА, никто уже не спешит записывать "красных дьяволов" в фавориты турнира. Этот Евро безусловно последний шанс бельгийского "золотого поколения" оправдать возложенные на них авансы и завоевать медали первенства континента. Последний раз бельгийцы выигрывали медали в далеком 1980 году, взяв серебро, а еще раньше, на Евро-72 они добились бронзовых медалей.

Рекордсменами сборной Бельгии по числу сыгранных матчей на Евро являются Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа - по 10.

Лучший бомбардир Бельгии на чемпионатах Европы - Лукаку с шестью голами.

Главный тренер сборной Бельгии – Доменико Тедеско (с февраля 2023 года): немецко-итальянский специалист в свои 38 лет уже успел поработать с такими клубами как "Шальке-04", "Спартак" Москва и "РБ Лейпциг", с которым он выиграл кубок Германии в сезоне 2021/22.

В отборочном цикле Бельгия заняла первое место в группе, на одно очко опередив сборную Австрии и не проиграв ни одного матча.

Лучшим бомбардиром в команде, впрочем, и во всем отборочном цикле стал Лукаку с 14 голами.

Но есть у Бельгии и потеря перед Евро. Это опытнейший голкипер и неоспоримый лидер сборной Тибо Куртуа. Официальная причина – не долеченная травма, однако настоящая причина кроется, скорее всего. в конфликте между игроком и тренером, разгоревшемся летом прошлого года.

В то же время в обойме есть опытный Кевин Де Брюйне, способный одним пасом вскрыть оборону любого соперника.

Без звезд, но с надеждой

Румыния пять раз играла на Евро, но только однажды, в 2000-м смогла выйти из группы, проиграв в четвертьфинале будущим финалистам, Италии (0:2).

На Евро-2016 Румыния заняла последнее место в своей группе, проиграв Франции и Албании и сыграв вничью с Швейцарией. А на Евро-2020 "трехцветные" даже не отобрались.

Рекордсменом Румынии по числу сыгранных матчей на Евро является Георги Хаджи - 8.

Главный тренер – Эдвард Йордэнеску (сын Ангела Йордэнеску, главного тренера сборной на Евро-96 и 2016).

В отборочном цикле Румыния выиграла группу c 22 очками, не потерпев ни одного поражения, на целых пять очков опередив занявшую второе место Швейцарию.

Лучшими бомбардирами команды на групповом этапе стали Денис Алибек ("Аль-Муайдар"), Валентин Михэйлэ ("Парма") и Николае Станчу ("Дамак").

Лидеры команды: голкипер Хорациу Молдаван ("Атлетико"), молодой перспективный защитник Раду Дрэгушин ("Тоттенхэм") и полузащитник Николае Станчу.

Ловкость "сокола"

Словакия на Евро играла дважды подряд, причем на последних - 2016 и 2020 годов. В своем дебютном первенстве континента "соколы" сходу смогли выйти из группы с Англией (0:0), Уэльсом (1:2) и Россией (2:1), но разгромно проиграли в 1/8 финала Германии (0:3).

На Евро-2020 словаки не смогли выйти из группы с третьего места. Хоть они и победили Польшу (2:1), но проиграли Швеции(0:1) и были разгромлены Испанией (0:5).

Рекордсменами сборной по числу матчей на Евро являются Марек Хамшик, Юрай Куцка и Петер Пекарик - они приняли участие во всех семи встречах на двух турнирах.

Главный тренер – Франческо  Кальцона (с августа 2022 года). С 2024 года совмещает работу в сборной и клубе "Наполи".

В отборочном цикле в своей группе набрали 22 очка, отстав от занявшей первое место Португалии на целых восемь очков. Словаки одержали семь побед, проиграв только португальцам в обоих матчах, но неожиданно сыграли вничью дома с Люксембургом (0:0), который они опередили на пять очков и пробились на Евро.

Лучший бомбардир в отборочном цикле – Лукаш Гараслин из пражской "Спарты" (4гола).

Лидеры сборной: защитники Милан Шкриньяр из ПСЖ и Станислав Лоботка из "Наполи". Капитан команды – Юрай Куцка ("Слован").

В последней товарищеской игре Словакия разгромила Уэльс со счетом 4:0. И с оптимизмом едет на Евро.

Россыпь талантов во главе с лучшим бомбардиром Ла Лиги

Украина играла на Евро три раза подряд (с 2012 по 2020 годы), и если на двух своих первых не смогла выйти из группы, то на последнем дошла до четвертьфинал, где была разгромлена Англией (0:4).

Главный тренер – Сергей Ребров, в июне 2023 года заменивший Александра Петракова.

В отборочном цикле сборная Украины заняла третье место в очень сложной группе С, пропустив вперед Англию (на шесть очков) и Италию (по дополнительным показателям при равенстве очков)." Жовто-блакитные" одержали четыре победы, дважды сыграли вничью (с Англией и Италией дома) и дважды проиграли (Англии и Италии в гостях).

Только Виктору Цыганкову из "Жироны" в отборе удалось забить больше одного гола (2).

В стыковых матчах плей-офф Лиги наций сборная Украины одержала победы над Боснией и Герцеговиной и Исландией с одинаковым счетом 2:1 и вышла на Евро.

Главные звезды сборной : голкипер Андрей Лунин, ставший основным в "Реале" и выигравший с ним Лигу чемпионов-2023/24, защитники Виталий Миколенко из "Эвертона" и Александр Зинченко из "Арсенала", в полузащите - Георгий Судаков ("Шахтер" Донецк), Михаил Мудрик из "Челси" и Руслан Малиновский ("Дженоа"), а также нападающий Артем Довбик, ставший лучшим бомбардиром Ла-Лиги с 24 голами за "Жирону".

Так что, обладая целым созвездием талантливых игроков, Украина вполне может рассчитывать на успешное выступление в группе Е. Тем более в последних товарищеских матчах украинцы не уступили Англии (0:0) и разгромили Молдову (4:0).

Самая интересная группа Евро-2024: Мбаппе потащит Францию, а Левандовски под вопросом?

Досье на группу С: главный фаворит Евро-2024 и обидчики сборной Казахстана

Знакомство с группой А: хозяева Евро-2024, "мадьяры", "крестоносцы" и "темная лошадка"

 

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Загрузка матч-центра...

Реклама

Новости
Сегодня , 16:16
Евро-2024
©depositphotos.com/mrogowski_photography Евро-2024: представление группы F с Роналду, Хвичей и "турецким Месси"
Сегодня , 14:51
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Последний чемпионат Европы. Роналду вынесли вердикт в Португалии
Сегодня , 14:08
Евро-2024
©instagram.com/belgianreddevils/ Чего ждать от "группы жизни" на Евро-2024: Бельгия, Румыния, Словакия и Украина
Сегодня , 12:23
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Роналду оценил свою форму перед Евро-2024
Сегодня , 11:17
Евро-2024
©depositphotos.com/Oleksandr_Gusev Евро-2024 в Германии: полное расписание игр и трансляций
Сегодня , 09:54
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Италию лишили статуса фаворита Евро-2024
Сегодня , 07:42
Евро-2024
©instagram.com/knolldoll/ Самая сексуальная футбольная болельщица приехала на Евро-2024 и показала грудь
Сегодня , 07:23
Евро-2024
©UEFA.com Прямая трансляция матча-открытия Евро-2024
Вчера , 18:56
Евро-2024
©twitter.com/euro2024 Назван победитель матча-открытия Евро Германия - Шотландия
Вчера , 18:40
Евро-2024
©Facebook/Seleções de Portugal Кто станет главной машиной по голам на Евро-2024? Выбрали топ-5 претендентов
Вчера , 17:55
Евро-2024
©instagram.com/equipedefrance/ Самая интересная группа Евро-2024: Мбаппе потащит Францию, а Левандовски под вопросом?
Вчера , 14:40
Евро-2024
©depositphotos.com Матч Евро-2024 оказался под угрозой срыва. Известна причина
Вчера , 13:03
Евро-2024
©depositphotos.com Досье на группу С: главный фаворит Евро-2024 и обидчики сборной Казахстана
Вчера , 11:22
Евро-2024
©depositphotos.com/mrogowski_photography Разоблачена схема заработка на Роналду во время Евро-2024
Вчера , 08:00
Евро-2024
©fpf.pt Криштиану Роналду сделал заявление на Евро-2024
12 июня, 23:00
Евро-2024
©UEFA.com Названа самая дорогая сборная Евро-2024
12 июня, 22:48
Евро-2024
©x.com/OnsOranje Топовый защитник высказался о противостоянии с Мбаппе на Евро-2024
12 июня, 18:35
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Криштиану Роналду вызвал восхищение перед Евро-2024
12 июня, 17:24
Евро-2024
©UEFA.com Стали известны арбитры матча открытия Евро-2024
12 июня, 17:00
Евро-2024
©twitter.com/FrenchTeam Мбаппе выбрал соперника по финалу Евро-2024
12 июня, 16:20
Евро-2024
©depositphotos.com/m.iacobucci.tiscali.it "Группа смерти" Евро-2024: Испания, Италия, Хорватия и андердог
12 июня, 14:16
Евро-2024
©fcbarcelona.com Хави открыл нового игрока для Евро-2024
12 июня, 13:30
Евро-2024
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе "арестовали" перед Евро-2024
12 июня, 13:12
Евро-2024
©facebook.com/equipedefrance Мбаппе узнал условие получения "Золотого мяча"
12 июня, 12:54
Евро-2024
©facebook.com/equipedefrance Мбаппе сделал неожиданное заявление о Евро-2024
12 июня, 11:58
Евро-2024
©dfb.de Знакомство с группой А: хозяева Евро-2024, "мадьяры", "крестоносцы" и "темная лошадка"
12 июня, 11:09
Евро-2024
©facebook.com/PORTUGAL Роналду рассказал о своей главной мечте в 39 лет
12 июня, 08:30
Евро-2024
©instagram.com/ethnikiomada Обидчик Казахстана в отборе к Евро-2024 отменил сенсацию
12 июня, 08:03
Евро-2024
©facebook.com/PORTUGAL Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд
12 июня, 07:47
Евро-2024
©twitter.com/selecaoportugal Дубль Роналду помог Португалии оформить разгром перед стартом Евро
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus