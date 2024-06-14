Чего ждать от "группы жизни" на Евро-2024: Бельгия, Румыния, Словакия и Украина

Продолжаем знакомить с участниками чемпионата Европы по футболу 2024 года, который стартует в Германии уже сегодня, 14 июня. Vesti.kz предлагают поближе взглянуть на группу Е, в которую попали сборные Бельгии, Румынии, Словакии и Украины.

Если о группе B многие говорят, как о "группе смерти", то квартет Е, наверное, по такой же аналогии можно смело назвать "группой жизни": несмотря на присутствие очевидного фаворите в виде сборной Бельгии, остальные три команды видятся более-менее равными и каждая из них может смело рассчитывать на выход в плей-офф.

"Красные дьяволы" без Куртуа, но с Де Брюйне

Сборная Бельгия, будучи "вечным фаворитом" континентальных и мировых первенств последних лет восьми, за все это время только выиграла бронзу чемпионата мира 2018 года. На последних двух Евро бельгийцев также называли в числе фаворитов, но оба раза она не смогла преодолеть стадию четвертьфиналов, а на последнем мундиале в Катаре и вовсе не вышла из группы.

Так что, несмотря на занимаемое высокое четвертое место в рейтинге ФИФА, никто уже не спешит записывать "красных дьяволов" в фавориты турнира. Этот Евро безусловно последний шанс бельгийского "золотого поколения" оправдать возложенные на них авансы и завоевать медали первенства континента. Последний раз бельгийцы выигрывали медали в далеком 1980 году, взяв серебро, а еще раньше, на Евро-72 они добились бронзовых медалей.

Рекордсменами сборной Бельгии по числу сыгранных матчей на Евро являются Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа - по 10.

Лучший бомбардир Бельгии на чемпионатах Европы - Лукаку с шестью голами.

Главный тренер сборной Бельгии – Доменико Тедеско (с февраля 2023 года): немецко-итальянский специалист в свои 38 лет уже успел поработать с такими клубами как "Шальке-04", "Спартак" Москва и "РБ Лейпциг", с которым он выиграл кубок Германии в сезоне 2021/22.

В отборочном цикле Бельгия заняла первое место в группе, на одно очко опередив сборную Австрии и не проиграв ни одного матча.

Лучшим бомбардиром в команде, впрочем, и во всем отборочном цикле стал Лукаку с 14 голами.

Но есть у Бельгии и потеря перед Евро. Это опытнейший голкипер и неоспоримый лидер сборной Тибо Куртуа. Официальная причина – не долеченная травма, однако настоящая причина кроется, скорее всего. в конфликте между игроком и тренером, разгоревшемся летом прошлого года.

В то же время в обойме есть опытный Кевин Де Брюйне, способный одним пасом вскрыть оборону любого соперника.

Без звезд, но с надеждой

Румыния пять раз играла на Евро, но только однажды, в 2000-м смогла выйти из группы, проиграв в четвертьфинале будущим финалистам, Италии (0:2).

На Евро-2016 Румыния заняла последнее место в своей группе, проиграв Франции и Албании и сыграв вничью с Швейцарией. А на Евро-2020 "трехцветные" даже не отобрались.

Рекордсменом Румынии по числу сыгранных матчей на Евро является Георги Хаджи - 8.

Главный тренер – Эдвард Йордэнеску (сын Ангела Йордэнеску, главного тренера сборной на Евро-96 и 2016).

В отборочном цикле Румыния выиграла группу c 22 очками, не потерпев ни одного поражения, на целых пять очков опередив занявшую второе место Швейцарию.

Лучшими бомбардирами команды на групповом этапе стали Денис Алибек ("Аль-Муайдар"), Валентин Михэйлэ ("Парма") и Николае Станчу ("Дамак").

Лидеры команды: голкипер Хорациу Молдаван ("Атлетико"), молодой перспективный защитник Раду Дрэгушин ("Тоттенхэм") и полузащитник Николае Станчу.

Ловкость "сокола"

Словакия на Евро играла дважды подряд, причем на последних - 2016 и 2020 годов. В своем дебютном первенстве континента "соколы" сходу смогли выйти из группы с Англией (0:0), Уэльсом (1:2) и Россией (2:1), но разгромно проиграли в 1/8 финала Германии (0:3).

На Евро-2020 словаки не смогли выйти из группы с третьего места. Хоть они и победили Польшу (2:1), но проиграли Швеции(0:1) и были разгромлены Испанией (0:5).

Рекордсменами сборной по числу матчей на Евро являются Марек Хамшик, Юрай Куцка и Петер Пекарик - они приняли участие во всех семи встречах на двух турнирах.

Главный тренер – Франческо Кальцона (с августа 2022 года). С 2024 года совмещает работу в сборной и клубе "Наполи".

В отборочном цикле в своей группе набрали 22 очка, отстав от занявшей первое место Португалии на целых восемь очков. Словаки одержали семь побед, проиграв только португальцам в обоих матчах, но неожиданно сыграли вничью дома с Люксембургом (0:0), который они опередили на пять очков и пробились на Евро.

Лучший бомбардир в отборочном цикле – Лукаш Гараслин из пражской "Спарты" (4гола).

Лидеры сборной: защитники Милан Шкриньяр из ПСЖ и Станислав Лоботка из "Наполи". Капитан команды – Юрай Куцка ("Слован").

В последней товарищеской игре Словакия разгромила Уэльс со счетом 4:0. И с оптимизмом едет на Евро.

Россыпь талантов во главе с лучшим бомбардиром Ла Лиги

Украина играла на Евро три раза подряд (с 2012 по 2020 годы), и если на двух своих первых не смогла выйти из группы, то на последнем дошла до четвертьфинал, где была разгромлена Англией (0:4).

Главный тренер – Сергей Ребров, в июне 2023 года заменивший Александра Петракова.

В отборочном цикле сборная Украины заняла третье место в очень сложной группе С, пропустив вперед Англию (на шесть очков) и Италию (по дополнительным показателям при равенстве очков)." Жовто-блакитные" одержали четыре победы, дважды сыграли вничью (с Англией и Италией дома) и дважды проиграли (Англии и Италии в гостях).

Только Виктору Цыганкову из "Жироны" в отборе удалось забить больше одного гола (2).

В стыковых матчах плей-офф Лиги наций сборная Украины одержала победы над Боснией и Герцеговиной и Исландией с одинаковым счетом 2:1 и вышла на Евро.

Главные звезды сборной : голкипер Андрей Лунин, ставший основным в "Реале" и выигравший с ним Лигу чемпионов-2023/24, защитники Виталий Миколенко из "Эвертона" и Александр Зинченко из "Арсенала", в полузащите - Георгий Судаков ("Шахтер" Донецк), Михаил Мудрик из "Челси" и Руслан Малиновский ("Дженоа"), а также нападающий Артем Довбик, ставший лучшим бомбардиром Ла-Лиги с 24 голами за "Жирону".

Так что, обладая целым созвездием талантливых игроков, Украина вполне может рассчитывать на успешное выступление в группе Е. Тем более в последних товарищеских матчах украинцы не уступили Англии (0:0) и разгромили Молдову (4:0).

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