Италия и Албания назвали составы на матч Евро-2024

Сборные Италии и Албании сыграют в матче первого тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz. Обе команды представили составы на этот матч.
Встреча этих сборных пройдет в Дортмунде и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
Стартовые составы:
Италия: Доннарумма, Бастони, Ди Лоренцо, Димарко, Калафьори, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Пеллегрини, Кьеза, Скамакка.
Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Митай, Айети, Аслани, Рамадани, Байрами, Асани, Сефери, Броя.
Напомним. в другом матче группы B сборная Испании разгромила команду Хорватии.
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