Испания и Италия установили рекорд на Евро-2024

Сборные Испании и Италии встретились во втором туре группового этапа Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz.

Матч группы B в Гельзенкирхене завершился победой испанцев (1:0) благодаря автоголу Риккардо Калафьори на 55-й минуте. Испанцы, набрав шесть очков, досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы.

Эта игра стала одиннадцатой по счету встречей двух команд на крупных турнирах: восемь раз они встречались на чемпионатах Европы и трижды - на чемпионатах мира. Таким образом, Испания и Италия установили рекорд по числу матчей между двумя европейскими сборными на крупных соревнованиях.

Кроме того, эта встреча стала пятой подряд на Евро, начиная с 2008 года, что является еще одним рекордом.