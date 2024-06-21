Два игрока вошли в историю сборной Австрии после победы на Евро

Футболисты сборной Австрии Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович стали авторами уникального достижения. Они помогли команде обыграть Польшу во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

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По информации Opta Sports, они стали первыми игроками в истории сборной Австрии, забившими больше одного гола на Евро – оба отличились на Евро-2020.

Баумгартнер забивал в шести из последних семи матчей за сборную Австрии.

Для Австрии это первая победа на текущем турнире, тогда как поляки потерпели второе поражение подряд.

В третьем туре группы D, 25 июня, сыграют Нидерланды - Австрия, Франция - Польша.

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