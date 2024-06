Гостеприимство по-немецки: на Евро необычным способом поддержали фанатов

Житель Кельна превратил свою квартиру на первом этаже в неожиданный пивной пункт для шотландских фанатов во время Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Мужчина угостил болельщиков выпивкой совершенно бесплатно.

"Этот немец стал неожиданным героем марша шотландских фанатов в Кельне", - делятся пользователи социальных сетей.

Около 20 тысяч шотландских болельщиков устроили необычный марш и направились к стадиону в Кельне. Многие несли огромные флаги и надевали килты и майки сборной.

This German was the surprise hero of the Scottish fan march through Köln. #SCOSWI #EURO2024 pic.twitter.com/M5pMh6tRqB