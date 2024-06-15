Германия забила в свои ворота, но одержала разгромную победу на Евро

Сборная Германии по футболу одержала разгромную победу над командой Шотландии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Их матч стал стартовым на чемпионате Европы-2024 в Германии.

Встреча прошла в рамках группы А в Мюнхене на "Альянц-Арене" и завершилась со счетом 5:1 в пользу команды-хозяйки турнира.

Уже после первого тайма Бундестим вела со счетом 3:0.

Автором первого гола на Евро-2024 стал восходящая звезда сборной Германии Флориан Вирц. На десятой минуте 21-летний полузащитник пробил по мячу и тот влетел в ворота рикошетом от штанги.

На 19-й минуте Кай Хаверц выдал голевую передачу на Джамаля Мусиала и тот пробил точно под перекладину, закрепив успех немцев.

В концовке первого тайма Илкай Гюндоган оказался на газоне в штрафной соперника. После просмотра VAR рефери назначил в ворота Шотландии пенальти и удалил защитника команды Райана Портеуса. К 11-метровый четко пробил Кай Хаверц.

На 68-й минуте Никлас Фюллькруг пробил из штрафной в правый верхний угол.

На 76-й минуте Фюллькруг отличился еще раз, но судья это взятие ворот не засчитал из-за офсайда.

А на 87-й минуте Антонио Рюдигер забил в свои ворота, лишив тем самым сборную Германии победы всухую.

За такое обидное взятие ворот Бундестим успела реабилитироваться, забив на последних минутах Шотландии пятый мяч. Автором гола стал Эмре Джан.

Кроме Германии и Шотландии в группе А также играют сборные Венгрии и Швейцарии.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является команда Италии.

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