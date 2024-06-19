Футболист сборной Албании вошел в историю чемпионатов Европы

Игрок сборной Албании Клаус Гьясула вошел в историю чемпионатов Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче группового этапа Евро-2024 против Хорватии - 2:2. Гьясула выйдя на замену на 72-й минуте спустя четыре минуты оформил автогол после чего, счет стал 2:1 в пользу хорватов.

Однако, на 95-й минуте футболист сумел исправиться, забив решающий гол, который спас Албанию от поражения - 2:2.

По данным Opta, Гьясула стал вторым игроком в истории Евро, забившим и в свои, и в чужие ворота в одном матче. Кроме того, он стал первым, сделавшим это после выхода на замену.

Напомним, в первом туре албанцы дали бой итальянцам, уступив со счетом 1:2.

В заключительном туре Албания и Испания 24 июня встретятся в Дюссельдорфе.





