Фанат Роналду обыграл его и получил признание своего кумира

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча с Португалией, который состоялся в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

Кварацхелия шокировал всю Португалию своей техникой. Вингер "Наполи" забил первый гол в матче уже на второй минуте – это был ключевой момент, который помог его партнерам по команде обрести уверенность.

На счету футболиста два успешных дриблинга, 100 процентов точных передач, восемь выигранных дуэлей из 13 и четыре фола, которые игрок заработал на себе.

"Он забил фантастический гол, покрыл много пространства, хорошо держал мяч и хорошо защищался, когда это было необходимо", - передает группа технических наблюдателей УЕФА.

"Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков. Мы вошли в историю - никто не верил, что мы это сделаем. Никто не верил, что мы можем победить Португалию, но это то, в чем наша команда сильна. Если есть хотя бы шанс величиной в один процент, мы можем его реализовать. И мы это доказали", - цитирует слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.

В 2013 году Роналду участвовал в открытии футбольной академии в Грузии, и одним из ее учеников был Кварацхелия. А теперь Хвича забивает гол на первой минуте матча против Португалии, а после финального свистка обменивается футболками с кумиром детства.

In 2013, Ronaldo opened a football academy in Georgia, and one of the children there was Kvaratskhelia.🇬🇪🇵🇹



Tonight, Kvaratskhelia scored in the first minute vs Portugal…🤯



What a story!🤩 pic.twitter.com/3M1BzalFBr — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 26, 2024

"Перед матчем у нас с Криштиану состоялась встреча, он пожелал мне успеха. Я никогда не мог себе представить, что он придет и поговорит со мной. Он великий игрок и великий человек. Вот почему он великая личность и в футболе, и за пределами поля. Я очень уважаю его, он один из лучших игроков в мире. Когда Роналду приходит поговорить с вами перед матчем, это потрясающе. Это помогло нам поверить, что мы можем что-то сделать сегодня", - поделился своими впечатлениями Кварацхелия.

После сенсационной победы в соцсетях появилось видео из раздевалки команды, на котором 23-летний грузин в футболке звезды португальцев Криштиану Роналду.

Напомним, что сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 и в 1/8 финала встретится с Испанией (30 июня).

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