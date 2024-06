Фанат Роналду обыграл его и получил признание своего кумира

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча с Португалией, который состоялся в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

Кварацхелия шокировал всю Португалию своей техникой. Вингер "Наполи" забил первый гол в матче уже на второй минуте – это был ключевой момент, который помог его партнерам по команде обрести уверенность.

На счету футболиста два успешных дриблинга, 100 процентов точных передач, восемь выигранных дуэлей из 13 и четыре фола, которые игрок заработал на себе.

В 2013 году Роналду участвовал в открытии футбольной академии в Грузии, и одним из ее учеников был Кварацхелия. А теперь Хвича забивает гол на первой минуте матча против Португалии, а после финального свистка обменивается футболками с кумиром детства.

