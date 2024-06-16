Евро-2024: где смотреть матч Сербия - Англия

В ночь с 15 на 16 июня сыграют Сербия - Англия в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу. Континентальный турнир принимает Германия, передают Vesti.kz.
Встреча группы С пройдет в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена" и обслужит ее итальянский рефери Даниэле Орсато. Начало - в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажут Qazaqstan и Qazsport.
Напомним результаты прошедших матчей первого тура:
группа А: Германия - Шотландия - 5:1, Венгрия - Швейцария - 1:3;
группа B: Испания - Хорватия - 3:0, Италия - Албания - 2:1.
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