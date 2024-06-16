Евро-2024: где смотреть матч Словения - Дания

Сегодня, 16 июня, в Германии сыграют Словения - Дания в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча квартета С пройдет в Штутгарте на стадионе "МХП-Арена" и начнется в 21:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Игру обслужит рефери из Швейцарии Сандро Шерер.
Напомним результаты прошедших матчей первого тура:
группа А: Германия - Шотландия - 5:1, Венгрия - Швейцария - 1:3;
группа B: Испания - Хорватия - 3:0, Италия - Албания - 2:1.
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