Евро-2024: где смотреть матч Польша - Нидерланды

Сегодня, 16 июня, пройдут другие матчи группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча первого тура группы D Польша - Нидерланды состоится в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион" и начнется в 18:00 по времени Астаны. Игру обслужит рефери из Португалии Артур Диаш. В прямом эфире ее покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним результаты других матчей первого тура:

группа А: Германия - Шотландия - 5:1, Венгрия - Швейцария - 1:3;

группа B: Испания - Хорватия - 3:0, Италия - Албания - 2:1.

За новостями Евро следите по этой ссылке.

Акция «ОТКРОЙ EURO’24» с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!