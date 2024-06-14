Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024

Комментарии

Евро-2024: где смотреть матч открытия Германия - Шотландия

Евро-2024: где смотреть матч открытия Германия - Шотландия
©depositphotos.com/rafapress

В ночь с 14 на 15 июня стартует 17-й по счету чемпионат Европы по футболу. Континентальный турнир откроет матч сборных Германии и Шотландии, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и начнется в 00:00 по времени Астаны. Те любители футбола, которые хотят посмотреть игру у экранов своих телевизоров, то могут это сделать благодаря прямому эфиру на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Предстоящую игру обслужит рефери из Франции Клеман Тюрпен.

При этом УЕФА представил ориентировочные составы команд.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вирц, Хаверц.

Отмечается, что из-за проблем с коленом Сане, вероятно, останется в резерве, а заболевший Павлович вообще пропустит турнир. Нагельсманн не скрывал, что намерен использовать тот же стартовый состав, что и в успешных товарищеских матчах в марте.

Шотландия: Ганн, Портеус, Хендри, Тирни, Ралстон, Мактоминей, Макгрегор, Гилмор, Робертсон, Макгинн, Адамс.

Если предположить, что у Энди Робертсона и Скотта Мактоминея нет проблем со здоровьем, Стиву Кларку предстоит решить два вопроса: кто будет играть правого крайнего защитника - Энтони Ралстон или Росс Маккрори. Защитник "Селтика", вероятно, получил преимущество после уверенной игры против Финляндии в прошлую пятницу, а опытный Че Адамс должен выиграть конкуренцию у Лоуренса Шенклэнда в атаке.

К слову, шесть игроков могут провести первые матчи за сборную на Евро-2024, подробнее читайте в этом материале.

Назван победитель матча-открытия Евро Германия - Шотландия

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Германия Шотландия

Загрузка матч-центра...

Реклама

Новости
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus