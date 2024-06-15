Евро-2024: где и как смотреть матч Италия - Албания

Сегодня в ночь с 15 на 16 июня на чемпионате Европы по футболу состоится матч группы B между сборными Италии и Албании, сообщают Vesti.kz.

Игра между действующими чемпионами Европы и албанцами пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Начало в 00:00 по казахстанскому времени. Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Трансляция на телеканале Qazsport

Ранее, в матче открытия сборная Германии со счетом 5:1 разгромила Шотландию и возглавила группу А. Второй матч этого квартета между Венгрией и Швейцарией состоится сегодня 15 июня и начнется в 18:00 по казахстанскому времени. Другой матч группы B между Испанией и Хорватией также состоится сегодня и начнется в 21:00.

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