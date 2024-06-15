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Новости по теме: Евро 2024

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Евро-2024: где и как смотреть матч Венгрия - Швейцария

Евро-2024: где и как смотреть матч Венгрия - Швейцария
©instagram.com/mlsztv

Сегодня, 15 июня, состоится второй матч чемпионат Европы по футболу. В нем померятся силами сборные Венгрии и Швейцарии, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Кельне на стадионе "Рейн Энерги" и начнется в 18:00 по времени Астаны. Те любители футбола, которые хотят посмотреть игру у экранов своих телевизоров, то могут это сделать благодаря прямому эфиру на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Предстоящую игру обслужит рефери из Словении Славко Винчич.

Евро-2024 в Германии: полное расписание игр и трансляций

Ранее, в матче открытия Германия со счетом 5:1 разгромила Шотландию и возглавила группу А.

В следующем туре этого квартета немцы 19 июня встретятся с Венгрией, а Шотландия сыграет со Швейцарией.

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Метки:
Венгрия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Швейцария

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