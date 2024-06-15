Евро-2024: где и как смотреть матч Испания - Хорватия

Сегодня, 15 июня, состоится очередной матч чемпионат Европы по футболу. В нем встретятся сборные Испании и Хорватии, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет на Олимпийском стадионе столицы Германии - Берлина и начнется в 21:00 по времени Астаны. Те любители футбола, которые хотят посмотреть игру у экранов своих телевизоров, то могут это сделать благодаря прямому эфиру на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Предстоящую игру обслужит рефери из Англии Майкл Оливер.

Евро-2024 в Германии: полное расписание игр и трансляций

Ранее, в матче открытия Германия со счетом 5:1 разгромила Шотландию и возглавила группу А. Второй матч этого квартета между Венгрией и Швейцарией состоится также сегодня, 15 июня,