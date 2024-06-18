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Новости по теме: Евро 2024

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Дальше без Мбаппе? Стали известны последствия чудовищной травмы на Евро-2024

Дальше без Мбаппе? Стали известны последствия чудовищной травмы на Евро-2024
©x.com/EURO2024

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший травму в матче чемпионата Европы с Австрией, избежал операции на носу, передает Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

По сведениям СМИ, Килиан прошел медицинский осмотр в больнице Дюссельдорфа. Врачи клиники приняли решение не оперировать капитана французской сборной.

Новобранец "Реала" имеет шансы попасть в заявку на игру против Нидерландов, которая состоится 21 июня.

Данную информацию подтвердил Филипп Диалло, являющийся президентом Федерации футбола Франции.

Сама игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французской сборной, а в параллельной игре Нидерланды обыграли Польшу со счетом 2:1

Стала известна дата презентации Мбаппе в "Реале"

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Мбаппе Килиан

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