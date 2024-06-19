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Новости по теме: Евро 2024
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16-летний талант "Барселоны" пожаловался на школу

16-летний талант "Барселоны" пожаловался на школу
©x.com/SEFutbol

Самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы, каталонец Ламин Ямаль, высказался о неожиданных трудностях, с которыми столкнулся на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

16-летний полузащитник сыграл в составе сборной Испании в их первой встрече на чемпионате Европы 2024 против Хорватии, став самым молодым игроком в истории Евро. На момент выхода на поле Ямалю было всего 16 лет и 338 дней.

"Я хожу на занятия и каждый день получаю разные домашние задания. Иногда мне дают больше работы, иногда - меньше, но я делаю это каждый день.

Если мы выйдем в четвертьфинал, то они не станут нагружать меня, но в дни отдыха, когда они знают, что я ничего не делаю, мне обязательно дают новые задания", - рассказал футболист пресс-службе федерации футбола Испании.

Кроме того, Ямаль стал самым молодым автором результативной передачи в истории континентальных турниров, превзойдя рекорд Криштиану Роналду.

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Метки:
Испания Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Барселона Роналду Криштиану

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