Защитник "Брайтона" Бен Уайт вызван в сборную Англии по футболу для участия в чемпионате Европы, сообщается на сайте команды.

Уайт попал в расширенный состав сборной, но затем был исключен из итоговой заявки. Вызов 23-летнего Уайта в составе сборной Англии связан с тем, что защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд получил травму и не сможет сыграть на Евро-2020.

Сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Хорватии, Шотландии и Чехии. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

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