Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко не сыграет в составе сборной Украины на Евро-2020, сообщает zbirna.com.

Он пропустил концовку клубного сезона из-за травмы и теперь в Киеве сделал МРТ, который вынес вердикт - частичный разрыв задней поверхности бедра.

Приступить к тренировкам Коваленко сможет лишь с 15 июня.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

Сборная Украины свой первый матч на чемпионате Европы проведет 13 июня против Нидерландов.

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