Сборная Украины представила новую форму для Евро-2020

Сборная Украины по футболу представила официальную форму для участия в чемпионате Европы: она выполнена в национальных цветах с изображением карты страны на футболке, сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, пишет агентство "Р-Спорт".

"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой, особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами", - написал Павелко в своем аккаунте в соцсети Facebook.

На снимках, которые Павелко прикрепил к своему посту, видно, что на форме также изображены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". "Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину", - добавил президент Украинской ассоциации футбола.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. В 1/8 финала напрямую выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.

Спонсор материала Parimatch - онлайн-букмекер №1 в Казахстане. Компания дарит до 70 000 тенге при первом пополнении игрового счета. Получить бонус