Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд пропустит чемпионат Европы по футболу. Как сообщается в твиттере сборной Англии, он покинул расположение команды.

У 19-летнего игрока случился рецидив старой травмы и он решил не полноценно залечить ее в летнее межсезонье, а не выходить на поле на лекарствах.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии.

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