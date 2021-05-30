Романцев назвал фаворита Евро-2020

Экс-наставник московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев назвал фаворита предстоящего чемпионате Европы-2020.

"Попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия. Эта сборная играет в современный, зрелищный и рациональный футбол, который мне по душе", - приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".

Сборная Бельгии выступает в одной группе с Россией, Данией и Финляндией. Стартовый матч Евро-2020 Бельгия проведет против России. Игра состоится 12 июня в 01:00 по времени Нур-Султана.

Спонсор материала Parimatch - онлайн-букмекер №1 в Казахстане. Компания дарит до 70 000 тенге при первом пополнении игрового счета. Получить бонус