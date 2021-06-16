Olimpbet - официальный спонсор трансляций Евро в Казахстане

Букмекерская контора Olimpbet продолжает поддерживать футбол в Казахстане. Ранее компания подписала договор с Казахстанской федерацией футбола, помогла реформировать Кубок страны и вернула прямые трансляции матчей национальных турниров на федеральные каналы.

Olimpbet не мог пройти мимо чемпионата Европы - главного футбольного события года. Компания стала официальным спонсором трансляций турнира на территории Казахстана. Все матчи Евро покажут на федеральных каналах Qazsport и Qazaqstan.

"Евро - не просто масштабное футбольное событие, а гигантский спортивный праздник. Такие турниры помогают популяризировать футбол, влюблять в игру все новых и новых людей. Поэтому очень важно, чтобы лучшие матчи планеты были доступны всем жителям Казахстана бесплатно и в максимально полном объеме. Мы, как лучший букмекер Казахстана, не могли пропустить главный футбол в году. Olimpbet помог Евро прорваться на федеральное телевидение и вместе с каналами Qazaqstan и Qazsport принес спортивный праздник в каждый дом", - прокомментировал подписание договора директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

"Телеканалы Qazaqstan и Qazsport в прямом эфире покажут все матчи чемпионата Европы по футболу. Это стало возможным благодаря поддержке букмекерской компании Olimpbet в покупке прав на трансляцию Евро для телерадиокорпорации "Казахстан". Благодарим всех болельщиков, которые смотрят этот праздник футбола вместе с нами", - заявил директор телеканала Qazsport Наги Бакытбеков.

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