Кейн - капитан. Названы составы сборных Англии и Хорватии на матч Евро-2020

Футболист "Тоттенхэма" Харри Кейн выйдет в стартовом составе и будет капитаном сборной Англии в ее стартовом матче чемпионата Европы против команды Хорватии, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча группы D пройдет сегодня, 13 мая, в Лондоне на "Уэмбли" и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Полностью стартовый состав английской команды выглядит так: Джордан Пикфорд - Кайл Уокер, Деклан Райс, Джон Стоунз, Харри Кейн, Рахим Стерлинг, Киран Триппьер, Тайрон Мингз, Мейсон Маунт, Филип Фоден.

А стартовый состав Хорватии будет таким: Доминик Ливакович (вратарь), Шиме Врсалько, Иван Перишич, Дуе Чалета-Цар, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Анте Ребич, Домагой Вида и Йошко Гвардиол.

Напомним, Англия и Хорватия выступают в группе D вместе с Чехией и Шотландией.

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