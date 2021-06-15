Испания установила рекорд Евро. Тренер извинился за результат матча со Швецией

Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Швеции (0:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Команда Луиса Энрике владела мячом 85,1 процента времени. Этот показатель является рекордным для Евро. Следует отметить, что данные по этому статистическому показателю фиксируются на турнире с 1980 года.

Главный тренер сборной Испании извинился перед болельщиками за результат матча со Швецией.

"Встречались с командой, которая решила отсиживаться в обороне, делая ставку исключительно на дальние забросы мяча. Вместе с тем я должен признать, что Швеция могла и выиграть. Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте", - цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Между тем полузащитник сборной Испании Педри вписал свое имя в историю национальной команды, приняв участие в матче со Швецией. Как сообщает Opta Jose, в возрасте 18 лет и 201 день он стал самым молодым игроком сборной Испании, который принял участие в матче чемпионата мира или Европы, побив достижение Сеска Фабрегаса (19 лет 41 день), установленное в матче чемпионата мира 2006 года.

В минувшем сезоне Педри сыграл за "Барселону" в 52 встречах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, в группе E, помимо испанцев и шведов, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых закончилась победой словаков со счетом 2:1. Таким образом, на первом месте турнирной таблицы группы Е расположилась Словакия, второе и третье места - Испания и Швеция, замыкает квартет Польша.

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