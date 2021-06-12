Игрок сборной Турции стал автором уникального антирекорда Евро

Cтартовал групповой этап чемпионата Европы-2020. Турнир открывал матч сборных Турции и Италии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.

Счет в матче был открыт на 53-й минуте, гол в свои ворота забил защитник турков Мерих Демирал. Таким образом, как отмечает Sport24, он стал автором уникального антирекорда - впервые в истории Евро первым забитым мячом на турнире стал автогол.

Сборная Италии набрала три очка и возглавила группу А. Также в этом квартете выступают Швейцария и Уэльс, которые свой матч проведут 12 июня. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия со Швейцарией.

Спонсор рубрики "Евро-2020" - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. В период Евро-2020 компания разыграет четыре авто и призы на 50 миллионов тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.

Участвовать в акции