Ханс-Дитер Флик, покинувший "Баварию", станет новым главным тренером сборной Германии по футболу. Об этом на своем сайте объявил немецкий футбольный союз (DFB).

Местный специалист возглавит команду после окончания Евро-2020. Этот турнир, в свою очередь, станет последним для многолетнего наставника бундестим Йоахима Лева.

Контракт Флика будет рассчитан до 2024 года.

Напомним, что "Баварию" он возглавил в 2019 году. В первом же сезоне он привел команду к чемпионству, а также выиграл с ней Кубок Германии и Лигу чемпионов. В сезоне-2020/21 команда снова выиграла Бундеслигу.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

С составом сборной Германии на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.

Фото: DFB©

Спонсор материала Parimatch - онлайн-букмекер №1 в Казахстане. Компания дарит до 70 000 тенге при первом пополнении игрового счета. Получить бонус