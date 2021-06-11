Евро-2020: Parimatch разыгрывает четыре авто и призы на 50 миллионов тенге

С 11 июня по 11 июля в Европе пройдет один из важнейших футбольных чемпионатов - Евро-2020. 26 сборных будут бороться за звание чемпиона, а онлайн-букмекер №1 в Казахстане разыграет четыре Lexus nx200 и призы на 50 миллионов тенге.

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Расписание ближайших матчей Евро-2020:

Группа А, 1 тур:

Турция – Италия

12 июня, 01:00 (время Нур-Султана)

Матч Турция - Италия, более чем достойная афиша для такого турнира, как Евро-2020.

Ближайшая встреча станет уже 11-й в истории противостояния, и пока статистический перевес на стороне итальянцев: они не проиграли туркам ни разу, одержав при этом семь побед.

Правда, итальянские и турецкие пути не пересекались между собой уже почти 17 лет, поэтому отчасти их взаимоотношения начинают писаться с нового листа. К тому же стартовые матчи чемпионатов мира или Европы зачастую богаты на сюрпризы.

Группа В, 1 тур:

Бельгия – Россия

13 июня, 01:00

Эти соперники выясняли отношения друг с другом в квалификации Евро-2020, в отборочном цикле сборная Бельгии дважды спокойно обыграла Россию с общим счетом 7:2. Теперь они угодили в одну группу и в финальном турнире континентального первенства. Получится ли у россиян взять реванш за болезненные поражения в отборе?

Сделать это им будет очень сложно, даже несмотря на то обстоятельство, что матч пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Группа D, 1 тур

Англия – Хорватия

13 июня, 19:00

Эти соперники встречались друг с другом 10 раз. Примечательно, что восемь последних дуэлей были официальными, и спор этот очень принципиальный. В свое время хорваты не пустили англичан на Евро-2008, обыграв их в заключительном матче квалификации на "Уэмбли".

Британцы отомстили почти сразу же - дважды разгромили балканцев в отборочном цикле ЧМ-2010, в результате чего Хорватия не поехала на мундиаль в ЮАР.

В следующий раз эти соперники сошлись в полуфинале мирового первенства 2018 года, и это уже были команды Златко Далича и Гарета Саутгейта - тренеров, работающих в своих сборных и сейчас. На ЧМ в России удача улыбнулась хорватам, которые оставили англичан без финала. Но в том же году последние взяли реванш в Лиге наций - такое вот соперничество с переменным успехом приблизительно равных по классу оппонентов. Чем завершится очередной итог их противостояния?

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