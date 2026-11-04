Вингер сборной Франции Брэдли Барколя, перешедший в английский "Ливерпуль" минувшим летом, высказался о сравнениях с бывшим многолетним лидерм мерсисайдцев египтянином Мохамедом Салахом, передают Vesti.kz.

Барколя ответил на сравнения с Салахом

Футболист подчеркнул, что не стремится повторять достижения египтянина и намерен самостоятельно вписать своё имя в историю английского клуба. При этом Барколя отметил, что подобные сравнения не создают для него дополнительного давления.

"Я не Мохамед Салах, поэтому я постараюсь внести свой вклад в развитие клуба и оставить свой след в его истории. Я не чувствую никакого давления по этому поводу", — цитирует слова Барколя Sky Sports.

Статистика Барколя в "Ливерпуле"

Барколя перебрался в английскую команду из французского "Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 125 миллионов евро.

С момента перехода француз провёл за мерсисайдцев 12 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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