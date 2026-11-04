Англия
Вчера 23:50

Звёздный новичок "Ливерпуля" за 125 миллионов отказался становиться наследником Салаха

Брэдли Барколя в составе "Ливерпуля". Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Вингер сборной Франции Брэдли Барколя, перешедший в английский "Ливерпуль" минувшим летом, высказался о сравнениях с бывшим многолетним лидерм мерсисайдцев египтянином Мохамедом Салахом, передают Vesti.kz.

Барколя ответил на сравнения с Салахом

Футболист подчеркнул, что не стремится повторять достижения египтянина и намерен самостоятельно вписать своё имя в историю английского клуба. При этом Барколя отметил, что подобные сравнения не создают для него дополнительного давления.

"Я не Мохамед Салах, поэтому я постараюсь внести свой вклад в развитие клуба и оставить свой след в его истории. Я не чувствую никакого давления по этому поводу", — цитирует слова Барколя Sky Sports.

Статистика Барколя в "Ливерпуле"

Барколя перебрался в английскую команду из французского "Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 125 миллионов евро.

С момента перехода француз провёл за мерсисайдцев 12 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Салах забил за новый клуб и возглавил гонку бомбардиров Суперлиги

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
10 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
11 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
12 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
13 Ньюкасл Юнайтед 9 3 2 4 12-15 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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