Звезда сборной Украины поменял клуб в Англии

©Reuters
Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 07:12

Украинский футболист Александр Зинченко стал игроком лондонского "Арсенала", сообщается на официальном сайте "канониров". Также сообщается, что с 25-летним полузащитником подписано долгосрочное соглашение.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы", сезон-2016/17 он провел в аренде в нидерландском ПСВ. В составе английского клуба украинец четырежды становился чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги, а также по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что "Арсенал" заплатит "Манчестер Сити" более 35 миллионов долларов за игрока.

 

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Метки:
Украина АПЛ Арсенал Манчестер Сити Футбольные трансферы

Футбол Англия
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Сегодня 07:12
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